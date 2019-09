Ny Far til fire-film optages på Jim Lyngvilds vikingeborg

Faaborg-Midtfyn: Modemanden, kunstneren og vikingen Jim Lyngvild lægger hus til, når det inden længe går løs med optagelserne til en ny Far til fire-film.

25. september rykker filmfolk i massevis derfor ind på Jim Lyngvilds vikingeborg Ravnsborg nord for Faaborg.

Det oplyser ASA Film Production og Nordisk Film, der står bag filmen, i en pressemeddelelse.

Den kommende Far til fire-film får premiere i efteråret 2020 og titlen bliver meget passende Far til fire og vikingerne.

"I "Far til fire og Vikingerne" er den ellers så sammentømrede familie er i krise. Mie og Ole kan ikke længere holde ud at dele værelse, Søs er træt af at fungere som familiens reservemor, og far har ikke det sædvanlige overskud til at tackle Onkel Anders' særegne opførsel", lyder oplægget til filmen ifølge pressemeddelelsen.

Løsningen på krisen bliver, at Onkel Anders tilmelder derfor familien et ophold på et familieterapisted, hvor familien skal leve som vikinger i en uge, og derfra går det løs i den kendte far til fire-stil.

Filmen instrueres af Martin Miehe-Renard og har udover de fire børn, Martin Brygmann og Thomas Bo Larsen på plakaten.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, om der skulle blive en lille rolle til Jim Lyngvild som tak for lån af Ravnsborg.