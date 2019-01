Ny 10. klasse åbner på landbrugsskole i Korinth

Korinth: Når de faaborg-midtfynske elever i 9. klasse til foråret skal vælge, om de vil på gymnasiet, starte en erhvervsuddannelse eller gå i 10. klasse, kan de som noget nyt vælge at gå i en 10. klasse på Dalum Landbrugsskoles afdeling i Korinth.

Her oprettes nemlig en helt ny 10. klasse med plads til 22 elever, der udover de obligatoriske grundfag dansk, matematik og engelsk kan tilbyde en række valgfag, hvor nogle tager afsæt i landbrugsskolens særlige muligheder. Det bliver tilbud om undervisning i fag som for eksempel maskiner/værksted, outdoor og heste.

Planen var torsdag på politikernes bord som eneste punkt på et ekstraordinært møde i Opvækst- og Læringsudvalget. Den politiske travlhed er nødvendig for at få vedtaget forslaget, så tilbuddet allerede udbydes i det kommende skoleår.

Ifølge formand for udvalget Kim Aas Christensen oprettes tilbuddet som supplement og på bekostning af de eksisterende tilbud på Tingagerskolen og Øhavsskolen.

- De skal fortsat være der. Men det er en spændende mulighed, der jo bunder i ønsket om at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, siger han.

I første omgang oprettes der kun en enkelt klasse i et enkelt år. Så må erfaringerne vise, om der er basis for sådan et tilbud.

- Vi har jo haft nogle drøftelser omkring et større skoleprojekt i Korinth (med projektmageren Bjarne Clemmensen, red). Det projekt er indtil videre strandet på økonomien. Det her vil også give os en pejling af, om der er basis for sådan et tilbud, siger Kim Aas Christensen.