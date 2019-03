Nu skal det ske: Faaborg vil have flere uddannelsestilbud til unge

Politisk styregruppe med borgmester Hans Stavnsager i spidsen har sat sig for, at især Faaborg-området skal styrkes med nogle flere ungdomsuddannelser.

Faaborg-Midtfyn: I dag kan man gå på gymnasiet eller tage en landbrugsfaglig uddannelse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Om tre år skal det også være muligt at tage en htx-uddannelse, et grundforløb inden for bygge- og anlægsfagene samt måske et grundforløb inden for sundhed og omsorg uden at skulle tage bussen til Svendborg eller Odense.

Det er i hvert fald den klare målsætning for et nyt fire-årigt kommunalt projekt, der som eneste succeskriterium har, at der kommer nogle flere ungdomsuddannelser til lokalområdet.

- Udbuddet af ungdomsuddannelser er ikke særligt stort i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det betyder, at mange af vores unge dagligt skal pendle op til flere timer, hvis de vil have en erhvervsuddannelse. Selvfølgelig har det (manglen på uddannelser, red.) også en betydning for de unges uddannelsesvalg, for frafaldet og for områdets attraktivitet generelt, siger borgmester Hans Stavnsager (S).