Nu skal der ekstra fut i fritidslivet i Faaborg-Midtfyn

Ny fritids- og friluftsstrategi skal i 2026 have gjort Faaborg-Midtfyn kendt som et af de steder i landet med det bedste foreningsliv og aktive udeliv.

- Vi vil være kendt for vores natur i Øhavet og Svanninge Bakker, men også for vores stærke fællesskaber og rige foreningsliv. Allerede i dag skiller vi os ud, både når det kommer til vores natur og de lokale fællesskaber. I 2026 er det visionen, at begge dele er blevet en del af vores fælles dna, siger formanden for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, Anne Møllegaard Mortensen fra Dansk Folkeparti i en pressemeddelelse.

Og visionen for fritids- og friluftsområdet er klar: I 2026 skal Faaborg-Midtfyn være kendt som ét af Danmarks bedste områder for foreningsliv og aktivt udeliv.

Faaborg: En ny fritids- og friluftsstrategi skal være med til at gøre Faaborg-Midtfyn Kommune til et endnu bedre sted at bo og besøge, og strategien er nu sendt i offentlig høring indtil 31. januar 2019.

To overordnede mål

Udover en overordnet vision opstiller den nye strategi også to overordnede mål: Flere borgere og turister skal være aktive i naturen, og flere borgere skal være aktive i foreningsfællesskabet.

Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget har også været med til at lave strategien, og udvalgsformand Søren Kristensen (V) siger, at det har været vigtigt at opstille konkrete mål.

- Det er ikke nok med en overordnet vision. Derfor er der også en række konkrete mål og delmål, så vi frem mod 2026 løbende kan holde øje med udviklingen og sikre os, at vi er på rette vej, siger han.

Nogle af målene er blandt andet, at tre ud af fire borgere opfatter Faaborg-Midtfyn som et af landets bedste områder for et aktivt udeliv. At andelen af borgere, der bruger naturen på ugentligt basis i fritiden, er steget med 15 procent. Og at mindst otte procent flere borgere dyrker idræt eller motion i eller uden for det organ­iserede foreningsliv.