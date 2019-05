Nu sælger han sit hus: Vejbump gør det umuligt for brandmand at nå frem i tide

Kommunen kan ikke genkende billedet af, at vejbump generer brandfolk så meget, at de har problemer med at nå frem til udrykninger i tide

- I år er jeg nået frem tidsnok til at nå med på én brandudrykning. Så sent som i søndags, da der var en udrykning til en brand i Aastrup, nåede jeg for sent frem, fortæller 46-årige René Jønsson Højbjerg, som har været frivillig brandmand i 11 år - og elsker sit deltidsjob.

En af dem, Réne Jønsson Højbjerg, tager nu konksekvensen og sætter sit hus til salg for at flytte tættere brandstationen på Engvej i Faaborg.

Faaborg: Flere og flere bump på vejene i Faaborg sænker hastigheden og giver større trafiksikkerhed, men for udrykningskøretøjer er trafikchikaner et dagligt helvede. De giver ikke blot bøvl for udrykningskøretøjerne. For flere deltidsbrandmænd giver vejbump så store forsinkelser, at de ikke kan nå frem til stationen, før slukningstoget er kørt.

René Jønsson Højbjerg bor på Peter Wessels Vej 26 i det nordvestlige Faaborg. Brandstationen ligger på Engvej 5, tæt på rundkørslen til havnen. Ifølge Google Maps er turen på tre km, og den tager nøjagtigt fem minutter at køre i bil. Fem minutter er, hvad instruksen siger, at brandfolkene har til at nå frem, fra alarmen går og til slukningstoget kører, når der er en udrykning.

"Er der overhovedet nogen, der tænker over, at i tilfælde af udrykning er det hvert sekund, der tæller? Jeg har fornyligt oplevet, at der er lavet vejbump og 30 km begrænsninger i mit nærområde, og det har betydet, at jeg har meget, meget svært ved at nå med til brand, når vi bliver kaldt ud."

Så sent som i søndags missede René Jønsson Højbjerg en brand. Et hus på Svendborgvej i Aastrup udbrændte totalt. Foto: Maria Retoft Pedersen.

- Det er sympatisk. Jeg har selv små børn, og jeg bruger meget tid på at lære om trafiksikkerhed, men der er andre måder, hvorpå man kan højne trafiksikkerhed, for eksempel at sætte bomme op ved krydsende cykelstier, og i hvert fald har det andre konsekvenser. I det løbet af det seneste år, er der kun en udrykning, jeg er nået frem til i tide, og det har blandt andet betydet, at jeg har været kaldt til samtale med min chef, som påtalte, at jeg for sjældent kan nå frem, fortæller den tidligere slagteriarbejder hos Danish Crown i Faaborg, der nu er ansat som lagerarbejder hos Fipros i Ebberup.

Det var i forvejen en stram tidsplan for René Jønsson Højbjerg, men sidste efterår valgte kommunen at etablere to bump på henholdsvis Peter Skrams Vej og Peter Wessels Vej, altså i René Jønsson Højbjers boligområde - og samtidig nedsætte den tilladte hastighed på strækningen til 30 km/t. Det skete først og fremmest for at tilgodese de svage trafikanter i det børnevenlige villakvarter.

- Det er nu engang sådan, at jo mere man ændrer på logistikken, hvad enten det er etablering af bump, lavere hastigheder eller lyskryds, så indsnævrer det den cirkel, inden for hvilken vi kan rekruttere brandmænd, der kan nå frem i tide. Førhen rekrutterede vi mange deltidsbrandmænd fra den store virksomhed, Danish Crown, der jo næsten lå nabo til brandstationen, og efter slagteriets lukning har vi haft sværere ved rekrutteringen, så vi oftere må bede om assistance fra nabostationer, siger han.

Kommunen får ingen klager

Hos Faaborg-Midtfyn Kommune har afdelingsleder ved Natur og Trafik, Ole Tyrsted Jørgensen, svært ved at genkende billedet af, at vejbump giver problemer for udrykningerne:

- Vi etablerer jo netop bump og andre hastighedsdæmpende foranstaltninger for at sænke farten, og der er ingen tvivl om at lavere fart giver færre udrykninger, og dermed også færre uheld beredskabet skal rykke ud til. Hvis det her virkelig var et problem, ville det da give mening, at Beredskab Fyn havde rejst den problematik overfor Faaborg-Midtfyn Kommune, og det har de mig bekendt ikke, siger han.

René Jønsson Højbjerg siger, at han ikke kender noget til, hvilken dialog Beredskab Fyn og Faaborg-Midtfyn Kommune har haft i den sag:

- Jeg kan bare konstatere, at jeg i oktober sidste år, da bumpene blev lagt på Peter Wessels Vej og Peter Skrams Vej sendte en klage til Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor jeg gjorde opmærksom på de problemer, det giver for mig som deltidsbrandmand. Den klage har jeg aldrig modtaget svar på. For mig er situationen så uholdbar, at familien og jeg har sat vores hus til salg, og vores plan er, at vi flytter tættere på brandstationen, fortæller han.