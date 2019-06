Nu kan du blive reolkræmmer i Horne

Horne Kræmmermarked kan i år fejre 10-års jublilæum. Et nyt tiltag er en reolafdeling, hvor folk kan leje en reol for 50 kroner om måneden og derfra sælge deres gamle ting. De foreløbig 30 reolkræmmere giver nyt liv i drivhuset og er med til at styrke det sociale fællesskab hos de 12 faste kræmmere.

Horne Kræmmermarked lejer sig ind i et stort drivhus med tilhørende garageanlæg på Hornelandevej 2 mellem Faaborg og Horne. I alt er der 650 kvadratmeter til rådighed. Bag kræmmermarkedet står et fællesskab med 12 faste kræmmere. I januar i år åbnede en reolafdeling, hvor der lige nu er 30 reolkræmmere. Det tal øges 1. juni til 35. Horne Kræmmermarked har åbent søndage i lige uger klokken 10-16. Kræmmermarkedet kan i år fejre 10-års jubilæum. Det markeres søndag 14. juli, hvor der på pladsen foran bliver bagagerumsmarked, og der er brunsviger til de første 100 gæster. På Facebook-siden Horne Kræmmermarked kan man få flere oplysninger. Det er også her, man kan tilmelde sig bagagerumsmarkedet 14. juli, og det er her, man kan søge om at leje en reol.

Konceptet er, at man betaler 50 kroner i månedlig leje for sin reol. Man skal selv passe den og fylde den op. Men i princippet behøver man ikke være til stede, når der er åbent, for det er de 12 faste kræmmere, der tager imod betaling via mobilepay.

70-årige Lars Larsen er i gang med at rydde op i sit hus i Millinge og flytter på et tidspunkt i noget mindre. Her i hans sektion på kræmmermarkedet kan han sælge nogle af de ting, han skal af med. Foto: Palle Søby

En oase i stresset hverdag

Horne Kræmmermarked er et kræmmerfællesskab, og det er vigtigt at understrege ordet fællesskab. For det her har i høj grad også et socialt formål. Det handler ikke kun om at komme af med sine gamle ting for så mange skillinger som muligt.

- For mig er det her en oase, hvor jeg kobler af fra en stresset hverdag i mit job på Solskrænten i Korinth, fortæller Vivi Chopart.

- Min mand blev glad, da jeg kom med for seks-syv år siden, for det betød, at vi kunne begynde at rydde op og komme af med nogle af vores gamle ting. Og så er det her også god motion, når vi skal flytte rundt på alle tingene. Jeg har bestemt ikke brug for at komme i fitnesscenter, tilføjer hun.

- Jeg er førtidspensionist, og for mig er det her også stedet, hvor jeg kobler fra, siger 46-årige Karin Sander, der bor i Svanninge.

Hendes mor, 70-årige Jane Sander Clausen, bor i Kværndrup, men skal flytte i noget mindre i Faaborg. Derfor er kræmmermarkedet et perfekt sted at komme af med nogle af de mange ting, hun ikke længere har plads til.

Det samme gælder 70-årige Lars Larsen fra Millinge. Han er også i gang med at rydde huset, så han kan flytte i noget mindre.