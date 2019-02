Nu går den ikke længere: Grimme bygninger rives ned i Ringe

Ham og hans mænd er allerede på stedet for at hegne grunden ind, sætte containere op og sikre sig, at alt er klar.

- Vi mangler at få den store maskine herud. Den kommer nok først i næste uge, men når den så kommer, så er det hele hurtigt jævnet med jorden, fortæller Michael Damgaard fra Kieler Nedbrydning og Miljøsanering, der står for nedrivningen.

I august købte boligudlejning-, murer- og entreprenørvirksomheden Per Pedersen Haarby A/S grunden af den tidligere ejer, Poul Henning Pedersen, med det formål at bygge 12 nye rækkehuse på stedet.

Spændt venter de på, at bygningerne drager deres sidste suk. Bygninger, der længe har haft en dødsdom hængende over sig, men som alligevel stadig står lidt endnu.

Fem måneders forsinkelse

Nedrivningen af bygningerne skulle egentlig allerede have været begyndt i september eller oktober, men de nye ejere har ikke haft travlt.

- Vi har ikke haft så travlt med lige netop dette sted. Vi har haft et par andre steder, som vi skulle have ordnet først. For et par måneder siden var vi faktisk lige ved at begynde, og vi havde fået nogle maskiner kørt ud til stedet, men der kom noget andet, så vi udskød igen, fortæller Kenneth Pedersen fra Per Pedersen Haarby A/S.

Han fortæller også, at selve nedrivningen højst vil tage en måneds tid, hvorefter de vil begynde at bygge de nye rækkehuse.

I august fortalte de nye ejere, at der i efteråret 2019 ville stå 12 rækkehuse til udlejning klar. Men den flere måneder lange udskydelse af projektet får den udsigt til at vakle.

- Det kommer til at knibe med at nå det i 2019, men vi skal ikke langt ind i 2020, før vi satser på at være færdige, fortæller Kenneth Pedersen.

Udlejningsrækkehusene kommer til at være mellem 83 og 93 kvadratmeter store.