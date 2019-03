Nu foreslår borgmester egen bank: Kæmperegning til skatteborgerne for aktiedyk

To pengeinstitutter, Jyske Capital og svenske SEB, har sat fire millioner til i løbet af 2018 på kiksede investeringer af 400 millioner, kommunale kroner, som er kommunens såkaldte likviditetsoverskud. Politikerne havde ellers sat næsen op efter en fortjeneste på 4,6 mio. kroner. Også i forvaltningen af pengene fra fra salget af det kommunale elselskab FFV, den såkaldte FFV-pulje på 300 mio. kr., må de to storbanker notere negative afkast til skatteborgerne i Faaborg-Midtfyn - på i alt 2,6 mio. kroner.

Faaborg-Midtfyn: Det koster skatteborgerne et millionbeløb, at Faaborg-Midtfyn Kommune har en stor sum penge investeret i værdipapirer. Det møder kritik, og borgmester Hans Stavnsager leger nu med tanken om at lave sin egen bank.

Mange virksomheder med "forkerte" postnumre har problemer med at låne investeringskapital. Derfor har jeg luftet ideen om at etablere en kommual/statslig bank med kommunernes likvidtetsoverskud som kapital, så vi kan sikre, at pengene kan komme ud og gøre gavn i lokalområderne.

- Det er en dårlig forvaltning af vores allesammens penge, og af den rapportering, vi har fået, kan man se, at det ene pengeinstitut bruger 25 sider på at forklare os, hvorfor det er gået så galt, det andet pengeinstitut hele 80 sider. Det er helt unødvendigt, og det bliver vi opkrævet administrationsomkostninger for. Jeg er helt med på, at aktiemarkedet tog et alvorligt dyk sidst på året, og min pointe er netop, at vi har dygtige økonomer siddende i vores egen forvaltning, der kunne sætte vores penge fornuftigt i en blanding af statsobligationer og virksomhedsobligationer. Det ville ikke give så stort et afkast, men det vil sikre os mod så store tab, mener lokalpolitikeren.

De dårlige resultater får nu byrådsmedlem for Konservative, den tidligere Lactosan-direktør Søren Clemmensen til at kritisere kommunens investeringspolitik:

- De fleste kommuner vælger en praksis, der minder om vores, men selvfølgelig kan Søren Clemmensen fremsætte sit forslag, næste gang vi skal have drøftelsen om at sende vores kapitalpleje i udbud. Jeg må bare gøre opmærksom på, at det ikke er helt så enkelt. Virksomhedsobligationer oplevede altså også et generelt dyk i 2018.

Han føler sig ikke overbevist om, at det vil være en god ide, at overlade investeringerne til kommunens egne økonomer.

- Økonomiudvalget har holdt møde med repræsentanter for vores kapitalforvaltere og pointeret vores konklusion, og de synes heller ikke selv, det er tilfredsstillende. Nu er sagen også den, at vi har lavet en flerårig kontrakt med pengeinstitutterne, og det må være fair at lave en samlet bedømmelse ved kontraktens udløb. Alle, der har aktier, har jo oplevet markedets store dyk mod slutningen af 2018, og de ved så også, at det har rejst sig her i 2019, siger borgmesteren.

Foreslår kommunal bank

Borgmester Stavnsager er imidlertid ikke helt uvillig til at diskutere, om der kan findes alternativer til at lade pengeinstitutter forvalte kapitalplejen:

- Både i mit eget parti og i en kronik i bladet Danske Kommuner, har jeg reflekteret over, at kommuner med postnumre som vores er udfordret på at få penge- og realkreditinstitutter til investere lokale i virksomheder, selv om de siger, at krisen er ovre, og investeringslysten er stor. Mange virksomheder med "forkerte" postnumre har problemer med at låne investeringskapital. Derfor har jeg luftet ideen om at etablere en kommual/statslig bank med kommunernes likvidtetsoverskud som kapital, så vi kan sikre, at pengene kan komme ud og gøre gavn i lokalområderne, fortæller Hans Stavnsager.

Borgmesteren erkender, det kan lyde som en luftig vision:

- Jeg sidder jo ikke med et sæt nedskrevne vedtægter for en ny bank, og min idé vil kræve lovændringer og meget andet, og det kræver selvfølgelig også, at andre kommuner er ved på idéen. Nu er den sendt til vejrs, fastslår han.