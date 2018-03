Faaborg-Midtfyn: Fremover vil den pensionerede skolelærer, der i et par timer om ugen giver lektiehjælp i skolens lektiecafé, være forsikret af Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunalbestyrelsen besluttede nemlig mandag aften at benytte sig af den nye mulighed, der er kommet for at kunne forsikre borgere, der yder en frivillig indsats til gavn for kommunen. Forsikringen gælder fra 1. april og foreløbig frem til marts 2020.

Dækningen omfatter ulykker på arbejdsskadelignende vilkår, og ansvar overfor 3. mand. Den gælder udelukkende for borgere, der som privatpersoner yder en indsats for kommunen. Borgere, der arbejder i regi af en organisation eller en forening, er ikke omfattet.