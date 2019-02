Nu bliver døren låst: Festglad knallertkører indtog halgulv i fritidscenter

Ringe: Her til morgen kunne Fyens.dk fortælle, at en 16-årig mand fra Odense er blevet sigtet for en episode der fandt sted ved Midtfyns Fritidscenter i Ringe onsdag aften. I følge sigtelsen havde han stukket en 15-årig to lussinger og truet med flere, hvis ikke han udleverede sin knallert. Episoden fandt sted i forbindelse med en "fest", hvor 10-15 unge mennesker havde samlet sig ved bagdøren til Midtfyns Fritidscenter, oplyser ledende halassistent Søren Nielsen.

Han blev ringet op ved 22.45-tiden, hvor nogle badmintonspillere netop havde forladt banerne i Fritidscenteret og var på vej i bad.

- Der var simpelthen en ung mand, der var inde og vende på halgulvet på sin knallert, siger Søren Nielsen og oplyser, at der ikke skete materiel skade ved episoden.

Fritidscenteret har gennem en periode været ramt af, at unge mennesker samler sin ved bagdørene og "holder fest".

- De synes, det er for koldt at sidde ude, så de går ind af bagdøren og ryger og drikker i omklædningsrummene. Hvis de kunne opføre sig ordentligt, var det som sådan i orden, men det kan de ikke, siger Søren Nielsen og tilføjer, at der ofte følger smadrede flasker med festlighederne.

- Så sent som i mandags blev jeg ringet op, at der var blevet smidt en flaske ud af et vindue og ned i skakten til skydebanerne i kælderen. Den kunne lige så godt have ramt nogen, siger han.

Den seneste episode med knallerten får nu den konsekvens, at den pågældende dør bliver låst, og der bliver sat en vrider på på indersiden, så døren kun kan bruges til flugtvej.

- Så er de unge mennesker tvunget til at gå gennem hovedindgangen, og så kan vi se, hvem det er, hvis der bliver noget ballade, siger Søren Nielsen.