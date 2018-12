Nu bliver det alvor: Turistforening er på vej mod opløsning

Turistforeningen for Midt og Sydfyn holder ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen beder om mandat til at opløse foreningen og fusionere med "Vores Faaborg og Egn" i et samarbejde med Shopping Faaborg.

Faaborg: Det er kun otte måneder siden indehaveren af Faaborg Byferie, Brian Westphal, sagde ja til at påtage sig formandshvervet for Turistforeningen for Midt- og Sydfyn. I dag, mandag, på en ekstraordinær generalforsamling, skal han ud og spørge medlemmerne, om de vil følge hans forslag om at opløse Fyn ældste turistforening.

Det er der ikke noget overraskende i, for det var på den præmis at Brian Westphal påtog sig tjansen. Han er en varm tilhænger af at pulje kræfter og penge til markedsføring og aktiviteter med de forretningsdrivendes forening Shopping Faaborg. Paraplyen og afløseren for de to gamle foreninger er den nye "Vores Faaborg og Egn", der er etableret, sådan at alle de cirka 170 medlemmer af turistforeningen allerede er medlem af "Vores Faaborg og Egn".

Hvordan har du det med at være den formand, der opløser Fyns ældste turistforening, Brian Westphal?

- Det har jeg det fint nok med. Selvfølgelig er det en forening, der rummer en masse historie, som jeg har stor respekt for, men en by som vores skal passe på ikke, at hænge så meget fast i historien, at vi ikke udvikler os. Udviklingen betyder, at turisterhvervene og handelslivet har brug for hinanden. Vi har en fælles interesse i at markedsføre og skabe aktiviteter i byen. Hidtil har det været sådan, at turismen har stået for markedsføringen udadtil og trukket mennesker til byen, mens handelslivet har stået for aktiviteter indadtil, som også har glædet vores gæster. Når vi hjælper hinanden, bliver vi bedre til begge dele, og kan også stimulere lysten til bosætning, så der igen trækkes flere kunder og gæster til byen.