Nu åbner blomsterhaven igen

Blomsterhaven Strandlyst i Nab åbner for første gang i 10 år. De nye ejere byder indenfor to dage denne sommer: Lørdag 22. juni og søndag 30. juni - begge dage klokken 13-17.

Nab: Nu kan du opleve noget, som du ikke har kunnet opleve de seneste 10 år: Blomsterhaven Strandlyst i Nab.

Blomsterhaven, som Jens Madsen møjsommeligt havde opbygget gennem 20 år, har ikke været åben for publikum siden 2009. Men de nye ejere, Pia og Niels Jørgensen, er nu klar til at åbne haven igen. I første omgang to dage denne sommer. Så må tiden vise, om det senere kan blive til mere.

Blomsterhaven er åben lørdag 22. juni og søndag 30. juni, begge dage klokken 13-17. Entré koster 25 kroner.

Det sker i forbindelse med, at tre kunstnere fra Stenløse Kultur- og Dilettantforening laver en udstilling i blomsterhavens cafeteria. Pia Jørgensen har i mange år stået på scenen i foreningen, som nu benytter lejligheden til at lave en udflugt for medlemmerne til blomsterhaven i Nab.

Strandlyst er en gammel slægtsgård, hvor de tidligere ejere, Inge og Jens Madsen, var fjerde generation. Blomsterhaven Strandlyst blev påbegyndt i 1989. Inge og Jens Madsen stod selv for hele anlæggelsen af haven og alt stenarbejdet. Haven var åben for publikum frem til 2009.

Det er en 12.000 kvadratmeter stor japansk inspireret blomsterhave med vandkunster, tehus, slugt, stengrotte, jættestue og udsigtshøje med udsigt over Det Sydfynske Øhav. Haven rummer mange sjældne blomster og træer, cirka 3000 roser og 60 opstammede fuchsier. I tilknytning til haven er der cafeteria og toiletfaciliteter.

Pia og Niels Jørgensen havde boet i Skt. Klemens ved Odense i 38 år, da de overtog Strandlyst i december 2016. Pia Jørgensen er 60 år, uddannet laborant og arbejder på Lactosan i Ringe. Niels Jørgensen er 64 år, uddannet smed og arbejder på Jorgensen Engineering i Odense.