Nostalgi og røverhistorier fra Open by Night: - Det lød som om hele taget var ved at falde ned

Henrik Dalgaard, direktør i Brugsens Supermarked Ringe, var med til at starte Open by Night op i Ringe helt tilbage i 1997, og har været med til at arrangere det lige siden - der plejer ikke at være de helt store kiks under det populære arrangement, men han husker særligt et år, hvor en ny idé gav gevaldigt bagslag.

Ringe: Fra 5.000 til 15.000 gæster. Open by Night i Ringe er vokset betydeligt, siden den første fest løb af stablen i 1979. Henrik Dalgaard, direktør i Brugsens Supermarked Ringe, var med til at starte Ringes folkefest op for 23 år siden. - Jeg kendte det fra Jylland af, hvor jeg kom fra, da jeg kom til Ringe - der havde Open by Night været rimelig populært, så vi ville også forsøge med det i Ringe. Fra starten af var vi kun to mand, der stod for det, Søren Fjord fra Bog og Idé og mig. På daværende tidspunkt havde vi ikke særlig stor økonomi i handelstandsforeningen, så det var noget med at starte ud i det små, og prøve os lidt frem - finde nogle bands, der ville spille for en rimelig penge og arrangere med tivoli, at de ville komme. Vi havde noget musik i gaden, og små telte - det var meget småt, siger Henrik Dalgaard, og tilføjer: - Det første år har der vel været 5-8000 tusind - det er rigtig mange. Derfor fandt vi også hurtigt ud af, det var en succes, så det var noget, vi ville fortsætte med. Nu er det kommet for at blive, og det er en succes hvert år. Det en tradition, hvor folk mødes fra nær og fjern, får snakket og får gjort en god handel i byen.

Fredag den 30. august er der Open by Night over hele byen. Arkivfoto: Nils Svalebøg

Taget rystede 30. august er det 23. gang, der er Open by Night i Ringe, og Henrik Dalgaard er stadig med til at arrangere det. - Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med. Når tingene bliver en succes, så får man blod på tanden, og så vil man gerne lægge lidt mere energi i det, siger han. Open by Night i Ringe er gennem årene forløbet efter planen, uden de helt store kiks, oplyser Henrik Dalgaard. Men han husker alligevel ét år, hvor det blev lige lovligt spændende. - Vi har alle år afsluttet dagen med festfyrværkeri. De første mange år holdt vi det ved baneterrænet over ved Stationen - der var der en rampe, hvor vi skød af fra. Så var der nogen, der kom i tanke om, at hvis vi fyrrede af oppe fra brugsens tag i stedet, så ville fyrværkeriet komme højere op. Så det gik jeg med på, siger Henrik Dalgaard. Den gode idé var dog ikke helt gennemtænkt, og det gav personalet i brugsen lidt af et chok, da det pludselig begyndte at brage løs på taget. Rystelserne fik alle lamperne i butikken til at bevæge sig. - Vi fandt ud af, at vi ikke havde støvet nok af på lamperne i butikken, for da fyrværkeriet gik i gang, begyndte det at støve helt vildt fra lamperne - så nu sørger vi for at støve godt af på lamperne, inden fyrværkeriet bliver skudt af, griner direktøren, der tilføjer: - Man havde ikke tænkt på, at når man skyder sådan noget af, så giver det jo rekyl ned ad - Det lød som om hele taget var ved at falde ned, så det var jo lidt voldsomt for personalet, når de ikke var forberedt på det - men nu har de vænnet sig til det.

Open by Night i Ringe startede i 1997. Arkivfoto: Nils Svalebøg