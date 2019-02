Linda Stærke og Peter Kirkegaard er gået sammen om at genskabe stemningen fra 80'erne, hvor Magasingaarden trak festglade gæster langvejs fra.

Faaborg: Folk kom til Faaborg fra nær og fjern for at feste, da Magasingaarden for 20-30 år siden fungerede først som dansested og siden som diskotek. Og det er præcis stemningen fra dengang, som Linda Stærke fra Magasingaarden og Peter Kirkegaard, som tidligere har drevet "Peter & Jannies", vil genskabe med "Magasingaarden Reunion" d. 2. marts.

- Jeg er helt sikker på, at der går rigtig mange faaborgensere rundt og har nogle gode minder fra den tid, siger Linda Stærke.

Derfor var hun heller ikke længe om at springe på, da Peter Kirkegaard præsenterede hende for ideen om en reunion-fest.

- Jeg har altid drømt at skabe en fest her på Magasingaarden. Det er nogle fantastiske lokaler, og jeg glæder mig bare helt vildt, siger han.

Dørene åbnes klokken 18, og fra klokken 19.30 er det muligt at nyde et tapasbræt for 150 kroner. Det skal bestilles på telefonnummer 62610067.

Klokken 20 går Mænd In Black på scenen, og så skal der danses. Fra klokken 23 er det DJ Kongstad, der vender plader med alt det gode fra 80'erne, indtil festen slutter.

Linda Stærke har inddraget hele Magasingaarden til arrangementet, hvor der bliver to barer. Den ene er en gin-bar med drinks.

- Det rammer lige ned i målgruppen, griner Peter Kirkegaard.

Forsalget åbner mandag den 11. februar fra Magasingaardens café. En billet koster 100 kroner og inkluderer garderobe og en fadøl. Det er også muligt at købe billet på dagen, men arrangørerne råder faaborgenserne til at være hurtigt ude.

- Vi har allerede oplevet en stor interesse for arrangementet, og der er ikke uanet med plads, siger makkerparret og tilføjer, at det ikke er sidste gang, de kommer til at lave arrangementer sammen.

- Vi kan ikke sige noget om, hvor ofte det bliver. Det kommer an på, hvad vi har mulighed for og lyst til. Og nu ser vi lige, hvor stor en succes det her bliver, siger Peter Kirkegaard.