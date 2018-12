Faaborg: Banken Nordea rykker ud af gågaden i Faaborg og flytter ind ved siden af nyetablerede Danbolig på Lagonis Minde på mindre end en tiendedel af den gamle plads, men til gengæld nært til samarbejdspartneren, ejendomsmægler Claus Lopdrup.

- Vi har fundet en god løsning, der matcher vores og kundernes behov. De 750 kvadratmeter i Østergade er vokset fra os, siger Jonas Nørgaard Marcussen, som har været filialdirektør i Nordea i Faaborg og Ringe siden november 2017.

Ligesom hos andre pengeinstitutter klarer Nordea-kunderne de fleste bankforretninger fra computer eller smartphone, og samtidig er erhvervs- og landbrugsrådgivning centraliseret i større centre i Odense og Kolding, så der er færre medarbejdere i afdelingen end tidligere.

- Vi er nu et team på syv medarbejdere, der passer afdelingerne i Faaborg og Ringe. Der vil være to-tre medarbejdere i Faaborg ad gangen, forklarer Jonas Nørgaard Marcussen om baggrunden for, at Nordea kan klare sig med 60 kvadratmeter på Lagonis Minde.

Banken kommer således til at bytte gå-gadesynlighed for gode parkeringsforhold.

- Jeg ved ikke, hvad der er vigtigst, men jeg er sikker på, at det betyder noget for kunder, der kommer for at mødes med os, at de kan holde lige uden for døren, siger filialdirektøren.

På Lagonis Minde 9 kommer Nordea til at bo dør om dør med Claus Lopdrup fra Danbolig. Parterne er vant til at arbejde sammen om boligfinansiering.

- Det er et naboskab, jeg ser frem til, siger Claus Lopdrup, der for kort tid siden åbnede Faaborgs sjette ejendomshandel.

- Samarbejdet bliver ganske enkelt lidt nemmere og lidt bedre, når afstanden er kortere, siger mægleren.

Nordea åbner dørene på den nye adresse den 21. januar, og den 25. januar holder både Nordea og Danbolig åbent hus.

Det er et ejendomsselskab, der ejer bygningen i gågaden, og hvad der skal ske med den, når Nordea rykker ud, er uafklaret.