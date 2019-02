Nordagerskolen indsamler tøj til hjemløse

Ringe: Nordagerskolens internationale linje har netop startet et velgørende projekt, der skal samle tøj ind til hjemløse.

I den forbindelse har eleverne haft besøg af en repræsentant fra Projekt Husvild om hjemløse i Danmark, og det satte dybe spor hos de unge, som derfor besluttede sig for at give de hjemløse en hjælpende hånd.

- Vi valgte derfor bagefter, at vi ville begynde at samle noget tøj ind, og derfor har vi brug for noget hjælp til at få spredt vores budskab. Vi vil gerne have at folk skal komme med deres tøj, som de enten ikke bruger mere eller er blevet for småt, lyder det fra eleverne i en pressemeddelelse.

Eleverne søger udelukkende sko og voksentøj fra størrelse XS til XXL, der kan bruges i foråret. Tøjet skal afleveres på lærernes forberedelsespladser på skolen.

Indsamlingen finder sted fra 28. februar til 7. marts.