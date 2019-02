Noget med flødesovs og bål på stranden: Nak og æd en blåmusling

Et herligt måltid: Blåmuslinger i flødesovs - tilberedt over bål og serveret på stranden ved Faldsled. Foto: Palle Søby

Naturvejleder Emil Sanderhoff tager os med på strandtur ved Faldsled. Sådan plukker han blåmuslinger og koger dem i flødesovs over bål på stranden. En herlig aktivitet for eksempel for børnefamilier i weekenden.

Faldsled: Klokken er halv ni, og termometeret i bilen viser 4,5 frostgrader. Emil Sanderhoff holder allerede og venter i sin bil på havnen i Faldsled. Sidst var vi på fugletur. I dag skal vi på strandtur. - Vi skal fange blåmuslinger. Og vi skal tilberede dem over bål på stranden, siger Emil. I frostvejr! Han er ikke ked af det, ham Emil ... Men det er en ufattelig frisk, klar og smuk morgen, og det blæser ikke vildt meget, så det går vel ... - Vi starter med at lave bål. Det er vigtigt at, at vi kan få varmet hænderne, når vi har haft dem i det kolde vand, siger Emil. - I dag laver vi blåmuslinger på vildmarksmaner. Normalt putter man dem i ferskvand først for at skylle sandet ud. Men pyt, vi tager ikke skade af, at det knaser lidt mellem tænderne, griner han, da vi går over den lille bro og begiver os nordvestpå langs stranden.

Fakta I denne tid tager vi med naturvejleder Emil Sanderhoff på opdagelse i Faaborg-områdets vinternatur.



Første gang var vi på fugletur ved blandt andet Arreskov Sø, Brahetrolleborg, Brændegaard Sø og Nakkebølle. I dag er vi på strandtur ved Faldsled.



Emil Sanderhoff er 30 år og arbejder som naturvejleder på Naturama i Svendborg.



Han er uddannet skolelærer (på Den Frie Lærerskole i Ollerup), naturvejleder og erhvervsdykker.



Han er opvokset i Haastrup, hvor han fortsat bor med sin kone Lene (29) og børnene Frej (4) og Manja (2).



I bagagen har han talrige naturoplevelser. Blandt andet har han været med sin bror, Jonathan Sanderhoff, i Thailands jungle for at kigge på giftige slanger, og i december arrangerede han en fire ugers rejse til Vestsahara med eksotiske insekter som mål.

Emil Sanderhoff har fundet det perfekte sted at slå lejr.

Gang i bålet - Det her er vist et fint sted at lave bål, siger Emil og tager rygsækken af. Heri har han alt, hvad vi skal bruge. Liggeunderlag, brænde, tændstikker og optændingsbriketter. Plus ingredienser til dagens ret - men det vender vi tilbage til. Emil lægger lægger brændestykkerne, så gryden senere kan stå på to stykker brænde. Så tænder han op. Da flammerne slikker lystigt i morgenvinden, fortsætter vi langs stranden - på jagt efter blåmuslinger. - Man kan faktisk også brænde blåmuslingerne af. Simpelthen ved at lægge dem i en bunke og sætte ild til dem. Så koger de i deres eget vand, forklarer Emil. - Det her er et godt tidspunkt at fange blåmuslinger, for der er ikke ret stor risiko for at blive syg af blågrønne alger eller andet skidt, så længe vandtemperaturen er under 14 grader.

Av, det gør nas at få fingrene i det kolde vand.

Hænderne i det kolde vand Der er to ting, man skal have med, når man skal fange blåmuslinger: Gummistøvler og tålmodighed. For man er nødt til at gå lidt ud i vandet. Og det kan godt tage et stykke tid, inden man finder nogen. - Man skal kigge efter steder, hvor der ligger mange muslinger, der er gået i stykker, for det er tit tegn på, at der ligger en muslingebanke længere ude. Der kan være mellem 10.000 og 20.000 blåmuslinger pr. kvadratmeter i sådan en muslingebanke. De er vigtige for økosystemet. Deres larver er føde for fisk, og blåmuslinger er vigtig føde for ederfugle. Heldigvis er de på vej frem her i området, blandt andet takket være amatørfiskerne i Faaborg, fortæller Emil. - Én blåmusling kan filtrere 150-200 liter vand i døgnet. Dermed filtrerer de også giftige alger, og det er derfor, man skal passe på, når man spiser dem i sommerhalvåret. - Arghhh! Det er superkoldt. Det gør nas at få hænderne i det kolde vand, siger Emil.

Emil i gang med at tilberede blåmuslinger i flødesovs over bål.

Ederfuglene har været der Vi har ikke det helt store held med os - og det her er ellers Emils yndlingsspot, når det gælder blåmuslinger. - Vi i hård konkurrence med ederfuglene, der skal have en masse føde for at holde varmen. De har allerede gjort et godt indhug i bestanden. - Det bedste er at gå på muslingejagt lige efter en storm, hvor muslingerne er skyllet tæt på land - og så gå ud tidligt om morgenen, før fuglene får sko på. Efterhånden får vi dog samlet en lille spandfuld. Lidt men godt. Emil tager også noget tang fra havbunden. - Det her er klørtang. Det bliver det nordiske køkken, vi spiser i dag. - Tang er en meget overset spise. I Asien udgør det 10-15 procent af føden. Der er masser af gode omega 3 fedtsyrer og næringssalte i. Det er sundt, siger Emil.

Tang og blåmuslinger klar til at komme i retten.

Blåmuslinger i flødesovs Vi er tilbage ved bålet. Nu skal vi tilberede muslingerne. - Man kan presse vand ud af dem sådan her. Se, der kommer en lille vandstråle ud. - Hvis de ikke åbner sig, når man koger dem, er det tegn på, at de er syge eller døde. Så skal man ikke spise dem. - Vi skal lave blåmuslinger i flødesovs, siger Emil og finder alle de ingredienser frem, som han har købt ved købmanden i Haastrup. Olivenolie, dild, timian, peber, fløde, bouillonterning, citron. Emil hakker tang og dild. Hælder fløde i gryden og tilsætter timian og peber og bouillonterningen. Da fløden er varm, tilsætter han blåmuslingerne, så de dør hurtigt. Han har godt nok en pose Læsø-salt med, men i stedet tager han en kop vand fra havet. Dér er jo også salt i. Mere naturligt bliver det ikke. I løbet af nul komma fem bobler muslingerne lystigt i flødesovsen. - Desværre har jeg glemt hvidvinen, siger Emil. Han hælder retten op i to dybe tallerkener. Værsgo. Wow. Det smager himmelsk. Det kan de altså ikke gøre bedre ovre på Faldsled Kro, som vi næsten kan kigge over til.

Man kan presse vand ud af muslingen ved at trykke sammen på den. Så kommer der en lille stråle vand ud.

Tag børnene med Der er også noget helt særligt over den mad, man spiser i det fri - og så oven i købet noget, man selv har tilberedt ude i naturen. - Det her vil også være alle tiders at tage ungerne med på - for eksempel i vinterferien. Ja bare det at tage dem med ud og fange blåmuslinger og så tage hjem og spise dem bagefter vil også være et hit, siger han. - Det er sjovt at tænke på: Sådan her sad vikingerne også for 1000 år siden. Lige her, hvor vi sidder nu. Og lavede mad over bål. - Det er ren meditation at gå langs stranden og bevæge sig rundt i den friske luft. Man kommer mentalt ned i gear. Det giver ro, at man ikke overkomplicerer det hele. Det er jo så simpelt bare at pakke rygsækken - og sådan en rygsæk kan man jo købe brugt for 100 kroner, siger Emil. Bålet er ved at gå ud. Vi vasker vores tallerkener af i Helnæsbugten, pakker sammen og begiver os tilbage mod havnen. Mætte af et lækkert måltid, den friske luft og en formiddag i mentalt lavgear.

En herlig frostklar morgen ved Helnæsbugten.

Ah , godt at varme hænderne efter det kolde vand. Foto: Palle Søby

Er der mon spændende fugle i nærheden? Foto: Palle Søby

Man er nødt til at have gummistøvler på, for man skal vade lidt ud i vandet for at finde blåmuslingerne. Foto: Palle Søby

Først finder vi det perfekte sted at slå lejr og lave bål. Foto: Palle Søby

En mørkbuget knortegås i ensom majestæt.

Tang og blåmuslinger - frisk fra havet. Foto: Palle Søby

Tang hakkes. Foto: Palle Søby

Dils hakkes. Foto: Palle Søby

Fløde hældes i gryden. Foto: Palle Søby

En bouillonterning skal i retten. Foto: Palle Søby

Bouillonterningen smuldres i. Foto: Palle Søby

Krydderier fra købmanden. Foto: Palle Søby

Krydderier drysses i gryden. Foto: Palle Søby

Muslingerne hældes i gryden, når fløden er varm. Foto: Palle Søby

Vi skal bruge en citron. Foto: Palle Søby

Citronen skæres over. Foto: Palle Søby

Og citronsaft presses i gryden. Foto: Palle Søby

Emil rører i gryden. Foto: Palle Søby

Dild hældes i retten. Foto: Palle Søby

Dagens "skoddyr" - en klat tang!

Tang er sundt, fortæller Emil. Det her er klørtang.

Emil har brænde med til bålet på stranden. Foto: Palle Søby

Brændestykkerne lægges, så gryden sidenhen kan stå på to stykker træ. Foto: Palle Søby

Uhmmmmm ... det kan de ikke lave bedre på Faldsled Kro.

Blåmuslinger i flødesovs - hun vil være solgt, hvis man inviterede en flamme med på date herude, forsikrer Emil Sanderhoff.

Det er dem her, vi er på jagt efter. Blåmuslinger. Foto: Palle Søby

Klar til afgang en frostklar morgen ved havnen i Faldsled. Foto: Palle Søby

Vi vasker op i Helnæsbugten. Foto: Palle Søby

Blåmuslingr er også vigtig føde for blandt andre ederfugle.

Så skal vi have olivenolie i gryden. Foto: Palle Søby

Slut for denne gang. Vi er på vej tilbage til havnen. Foto: Palle Søby