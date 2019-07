Ringe: Der er løbet meget vand i åen, siden Finn Nørbygaard kæmpede med at sige "Squash" i Tuborg-reklamerne.

Han har været på investeringseventyr, tjent styrtende med penge, investeret, blandt andet i IT-Factory. Og resten er historie.

Entertaineren og psykoterapeuten har været helt oppe og helt nede. Og har samlet sig selv op fra bunden og redefineret sig selv.

Al den erfaring deler han med deltagerne, når han kommer til næste netværksarrangement i Erhvervsråd Faaborg-Midtfyn tirsdag 6. august kl. 15.30-17 i Thaisen Hus.

Arrangementet hedder: "Rejs dig og kom igen - stærkere. Om at vende en nedtur til erfaring og styrke" og er gratis for medlemmer. Hver virksomhed kan tilmelde to deltagere.

Erhvervsrådet er vært ved en sandwich, en øl/vand og kaffe undervejs. Der er mulighed for at blive og tage en kop kaffe/øl/vand og netværkssnak efter foredraget.

Tilmelding senest fredag 2. august til tilmelding@fm-erhverv.dk.

Næste arrangement holdes 3. september kl. 15.30-17 og handler om generationsskifte.