Nisseteater: Alt udsolgt til børneforestillinger i Horne

Horne: Børneteatret Oscar må hænge den røde lygte ud til weekendens to forestillinger i Horne Forsamlingshus.

Det er sjette gang Børneteateret Oscar står bag en juleforestilling.

Årets stykke er skrevet af forfatter og instruktør Dorte Barber, som har lavet en moderne udgave af Dickens' "Et Juleeventyr", hvor nutid og fortid blandes i en skøn pærevælling.

En moderne Scrooge skal have fundet juleglæden frem, men det er ikke nemt, når nisserne hellere vil spille på Ipad og mobiler end at jule. Slet ikke nemt, når de hellere vil have thaimad i stedet for risengrød. Nissemor bliver træt af de utaknemmelige nissebørn og beslutter sig for at tage på charterrejse til Miami i stedet for at holde jul. Nissefar, som må blive hjemme og "passe grise", sender nissebørnene på en kostskole, hvor de kan blive husket på, hvad julen handler om.

Efter forestillingerne er der traditionen tro gammeldags juletræsfest med musik, dans om juletræet og godteposer til børnene.

Det kan du kun opleve, hvis du allerede har sikret dig billet, for der er altså udsolgt til forestillinger både lørdag og søndag.