Nina får endelig lappet vejhul: - Vores vej har lav prioritet

Nina Wellejus har tippet avisen om et hul i vejen - Torsdag rykker avisen og kommunens vej-afdeling ud for at lappe det.

Faaborg-Midtfyn: - Det var da dejligt.

Sådan sagde Nina Wellejus, da avisen ringende for at fortælle, at det vejhul, som hun havde tippet avisen om, torsdag formiddag vil blive lappet.

Læsere har over de seneste uger kunnet sende billeder af huller i vejene ind til avisen. Nu har avisen udvalgt det værste vejhul, som ligger på en kommunevej, og torsdag kører vi ud sammen med kommunens vej-afdeling og formand for Teknik- og Miljøudvalget Søren Kristensen (V) for at lappe det.

Det bliver hullerne i vejkanten på den smalle Kasbækvej vest for Nr. Broby, som bliver lappet i første omgang.

Nina Wellejus bor sammen med sin familie på vejen og føler ikke, at vejen på grund af dens størrelse bliver prioriteret. Og det gælder ikke kun, når der skal lappes huller i vejen.

- Når det er vinter, bliver der for eksempel ikke ryddet sne på vores vej før til allersidst, siger hun.

Faaborg-Midtfyn Kommune er fyldt med små veje, og det er netop en af kommunens største vejmæssige udfordringer. Det har afdelingsleder i Natur og Trafik Ole Tyrsted Jørgensen tidligere fortalt til avisen.

Vejkanterne på Kasbækvej bliver repareret torsdag klokken 10, hvorfra avisen sender live på Fyens.dk. Her vil vi debattere vejenes forhold og trafikale udfordringer i kommunen sammen med både Ole Tyrsted Jørgensen fra Faaborg-Midtfyn Kommune og kommunalpolitiker Søren Kristensen (V).

Du som læser er velkommen til at være med - enten på Fyens.dk eller på Kasbækvej.

De øvrige huller, som læserne har tippet om, giver avisen naturligvis videre til kommunens vej-afdeling.