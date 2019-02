Ni matadorer i Gislev

Gislev: Det blev den største trumf for Børge Simonsen, da der forleden var klubaften i Gislev L'hombreklub. Her opnåede han at få ni matadorer på hånden. De ni matadorer er de ni største trumfer. Han opnåede matadorerne i en Tourné Respekt i Klør.

Børge Simonsen har spillet L'hombre i mere end 40 år, men det var første gang, han fik de ni matadorer.

Medspillerne var Poul Bøgelund, Knud Edvard Knudsen og Tormod Larsen, og de smed straks de obligatoriske 10 kroner i præmie, som det er tradition for, hvis nogen har ni matadorer.

