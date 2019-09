Nedslidt hus fjernes i bykernen: Nedrivning på Jomfrulågen i gang

Faaborg: I næste uge begynder nedrivningen af de nedslidte bygninger på hjørnet af Jomfrulågen og Banegårdspladsen i Faaborg.

I løbet af efteråret går byggeriet af 17 nye boliger i gang på hjørnegrunden ved Jomfrulågen og Banegårdspladsen i Faaborg.

Lige nu gør gravemaskinerne klar til at rive det eksisterende byggeri ned, og det glæder formand for Teknik- og Miljøudvalget Søren Kristensen (V):

- Det bliver dejligt endelig at komme af med det gamle byggeri, som ikke just har pyntet i området. Og så glæder jeg mig til at følge byggeriet, siger han ifølge en pressemeddelelse fra Faaborg-Midtfyn Kommune.

Det er Faaborg Boligforening, der opfører, de nye boliger som forventes at stå klar først i 2021. Formand for Faaborg Boligforening Vibeke Harboe ser frem til det nye byggeri:

- Vi glæder os utrolig meget til, at de nye boliger står klar i begyndelsen af 2021. Det bliver et både flot og attraktivt byggeri, som vi glæder os til at få realiseret sammen med Steffen Larsen fra Udviklingsselskabet Faaborg og PH Byg. Byggeriet, der er tegnet at Archidea, falder smukt ind i Faaborgs gamle bymiljø, siger hun ifølge pressemeddelelsen.