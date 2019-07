Ned med Roskilde: Unge valgfarter til Rudme Festival for at opleve ægte hygge

Rudme Festival er begyndt. I år er rekordmange dukket op fra fjerne egne af kongeriget for at opleve noget helt andet end Roskilde Festival.

Tilbage står de mange bagageløse gæster, som må bruge deres ben til at komme det sidste stykke.

- Jeg er storebror til en af arrangørerne. De skulle egentlig selv have kørt bagagetransporten, men de er sku allerede kommet til at drikke lidt for meget, så nu må jeg gøre det, siger han grinende og sætter kursen mod festivalpladsen.

Malte Jacobsen tager imod dem på perronen. Han kører i et gammelt rugbrød overmalet med peacetegn og guitarer. Med en smøg i mundvigen og en tilbagelænet attitude læsser han folks bagage ind i vognen.

Nikita Myrting (tv) og Anna Bjerre Johansen kom helt fra Aarhus for at opleve hyggen i Rudme. Mange andre er også kommet langvejs fra. Foto: Philip Nordentoft.

Jyder på tur

To af dem, der sætter benene i bevægelse mod pladsen, er Nikita Myrting og Anna Bjerre Johansen. De er kommet helt fra Aarhus.

- En fra vores højskole er fra Odense, og han har været på Rudme. Og efter hvad han fortalte om den, var vi nødt til at prøve lykken, siger Nikita Myrting.

Både hun og veninden var på Roskilde Festival for et par uger siden, men de glæder sig til at opleve noget, som er helt anderledes.

- Allerede da jeg var på Roskilde, glædede jeg mig til at komme til Rudme. Det er alt for beskidt og larmende på Roskilde, på Rudme har jeg hørt, at det er meget hyggeligere, kommer det fra Anna Bjerre Johansen.

Pigerne fra storbyen nyder markerne og landets særlige duft, mens de spadserer langs landevejen. De er allerede godt grebet af den stemning, som hele Rudme emmer af i disse dage.

- Det tiltaler os rigtig meget, at der kun kommer de der 800 mennesker. Det er meget rarere end kaosset med 80.000 på Roskilde, siger Nikita Myrting.

Inden længe når de festivalpladsen, og her møder dem et syn, som overbeviser dem om, at de har fundet hyggen.

Uden på nogen måde at være kaotisk vrimler det rundt med unge mennesker, der drikker øl, snakker, spiller bold, sætter telte op eller bare nyder solen. Imens spiller scenemusikken en afdæmpet duet med fuglene i træerne og bierne summer i græsset. Der er bare tæer og store smil, så langt øjet rækker. Pigerne smiler og går på jagt efter deres rygsække.

Festen er begyndt!