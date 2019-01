Naturfredningsforening i kamp mod Dansk Folkeparti

Danmarks Naturfredningsforening protesterer imod, at Dansk Folkeparti ønsker at fratage foreningen retten til selvstændigt at foreslå fredninger.

Svanninge Bakker: Mener man, at Danmarks Naturfredningsforening (DN) fortsat skal have mulighed for at foreslå fredninger på egen hånd, så holdder lokalafdelingen af DN en "frednings-event" søndag 20. januar 2019 klokken 10-12 i Svanninge Bakker. Mødestedet er klokken 10 ved talerstolen bag Restaurant Skovlyst, Odensevej 169, 5600 Faaborg.

I en pressemeddelelse uddyber formanden for DN i Faaborg-Midtfyn, Birgit Bjerring:

"I mere end 80 år har Danmarks Naturfredningsforening haft en lovsikret mulighed for at beskytte naturen ved at foreslå fredninger. Nu vil Dansk Folkeparti fratage foreningen retten til selvstændigt at foreslå fredninger. Hvis Dansk Folkeparti får deres krav igennem, vil det fremover kun være sammen med kommuner eller staten, at Danmarks Naturfredningsforening kan foreslå at frede naturen", skriver hun.

Det vil i givet fald være en alvorlig svækkelse af naturbeskyttelsen i Danmark, fordi mange fredninger så ikke vil blive rejst, pointeres det videre.

- Netop i Faaborg-Midtfyn Kommune har vi mange områder, som Danmarks Naturfredningsforening har medvirket til at frede - og som alle i dag nyder at have fri adgang til, siger Birgit Bjerring.

Specifikt nævner hun: Svanninge Bakker, fredet i 1953, Odense Å sydvest for Brobyværk, fredet 1965, højmosen Storelung, fredet 1966, Bøjden Nor, fredet 1969, Brændegaard Sø og Nørre Sø, fredet 1986, Arreskov sø og omgivelser, fredet i 1995.

- Uden en organisation til at tage initiativ til en fredning, havde de folkekære naturområder set helt anderledes ud i dag. Med en fredning sikrede vi naturen, og at alle mennesker har adgang til at besøge disse fantastiske steder, siger hun.

Eventen i Svanninge Bakker får blandt andet deltagelse af borgmester Hans Stavnsager, der vil tale om betydningen af adgangen til naturen. Ida Friis Mikkelsen, Naturstyrelsen Fyn, fortæller om arbejdet med fredning og naturplejen af arealerne i Faaborg-Midtfyn Kommune.

- Og så synger vi fællessang, kipper med flaget, hvorefter der bliver mulighed for at deltage i en fælles tur i området samt en god gang walk and talk undervejs, siger Birgit Bjerring.