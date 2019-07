Haastrup: Beredskab Fyn måtte søndag klokken 14 rykke ud til en mindre naturbrand på Radbyvej ved Haastrup. Men den kom hurtigt under kontrol, fortæller indsatsleder Morten Andersen.

- Der er vel brændt et par tusinde kvadratmeter af en stubmark, fortæller han. Branden er sandsynligvis startet, fordi ejeren lørdag etablerede et brandbælte. En glød herfra kan have ligget og ulmet og kan have antændt det, fortæller indsatslederen.