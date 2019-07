Faaborg: Weekenden kommer til at byde på masser af musik på "Blækhuset", Østergade, Faaborg. Lørdag eftermiddag leveres den af "Løven, Kim og Hulken" med gæstesvisit af Kåre Linnebjerg. Søndag eftermiddag kommer "Nalle", "En Lille Pose Støj" samt medlemmer af "John Mogensen Jam".

Søndagens musikalske hilsen er med kærlige tanker sendt fra Odense af Søren "Banjo" Bersang Rasmussen, som tak for, at faaborgensere talstærkt sluttede om et velgørenhedsarrangement, han lavede i Odense grundlovsdag.