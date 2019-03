Næstlaveste fravær på Fyn: Eleverne på Midtfyns Gymnasium pjækker mindre

Tallene kommer fra Undervisningsministeriet, som har offentliggjort fraværstallene for alle de gymnasiale uddannelser i Danmark. Og ministeriet kan ikke overraskende konkludere, at der er stor forskel på fraværet fra institution til institution. På landsplan er det gennemsnitlige fravær 9,5 procent. På de almene gymnasier (stx) er gennemsnittet 9,1 procent.

De kan lide at være her

MfG's rektor Søren Hvarregaard har ikke et simpelt svar på baggrunden for gymnasiets pæne fraværstal. Det er nemlig ikke helt enkelt at forklare. Og man må naturligvis tage i betragtning, at ministeriets måling er den første, mener han.

- Men jeg tænker, at vores inkluderende tilgang til eleverne og vores mangeårige fokus på fastholdelse spiller ind. Vi har et rigtig godt studiemiljø og ja, så har vi altid scoret højt, når eleverne har skulle vurdere gymnasiet på de sociale parametre. Måske kan man sige det meget enkelt: Eleverne kan simpelthen bare godt lide at være her, mener Søren Hvarregaard i en pressemeddelelse.