Nabostrid om gøende hund: Nu har politiet lukket sagen

Konflikten mellem de to naboer i et rækkehus på Funkevænget i Ferritslev startede for knap et år siden.Den ene part, Margit Kristensen, mener, at naboen Anne Pedersens hund gør for meget og for længe. Hundens gøen er så generende, at Margit Kristensen har fået en lægeerklæring på, at det giver hende stressrelaterede symptomer. Anne Pedersen mener omvendt, at hunden ikke gør ret meget, og at hun allerede tager hensyn ved for eksempel at få sine varer leveret til en anden adresse. Udlejer Hans Christian Andersen har ifølge eget udsagn forsøgt at mægle og hjælpe ved blandt andet at sætte et hegn op mellem de to haver, men han har pointeret, at han er forpligtet til at hjælpe begge lejere. Nabostriden kulminerede i august i en politianmeldelse, og da avisen henvendte sig i december, fortalte Fyns Politi, at politiet nu ville tage sagen op. Nu er afgørelsen så faldet, og politiet lukker sagen og ser ingen grund til yderligere efterforskning.

- Der er ingen tvivl om, at når politiet varsler, at det kommer, så holder hun (naboen, red.) hunden i ro. Politiet har også kun fået min dagbog. De har ikke en gang spurgt efter lydfilerne, siger Margit Kristensen, der optog hundens gøen som dokumentation i sommer.

I afgørelsen konkluderer politiet, at der ikke er grund nok til at fortsætte efterforskningen. Der er "lagt vægt på, at anmeldelsen fremgår som udsprunget af en konflikt mellem Dem og deres nabo af privatretlig karakter," lyder det.

Flytter fra Funkevænget

I nabolejligheden synes Anne Pedersen dog godt om politiets afgørelse.

- Den afspejler i høj grad virkeligheden, mener hun og ønsker ikke at uddybe eller optrappe konflikten yderligere.

I politiets afgørelse sendt til Margit Kristensen fremgår det, at Anne Pedersen flytter fra rækkehuset på Funkevænget fra 1. april. Det bekræfter Anne Pedersen over for avisen.

- Eller deromkring, tilføjer hun.

- Jeg synes, det er usundt at bo her, siger hun om begrundelsen og fortæller, at nabokonflikten ikke er den eneste årsag, men at den har skubbet kraftigt til beslutningen.

Hos Margit Kristensen er flytningen imidlertid en glædelig nyhed.

- Det er en sejr. Jeg tolker det som, at hun har erkendt, at her er for lydt, og at hunden gør for meget.

- Jeg er virkelig lettet. Det har været et helvede, så nu ser jeg frem til at kunne bruge min have og til at kunne få mit netværk på besøg igen, siger hun.