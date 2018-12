Nabostrid: Politiet har opgivet at føre bevis for anklage om giftangreb

Faaborg: Stemningen mellem to sæt naboer på Assensvej i Faaborg er fortsat dårlig, efter det midt i september vakte stor opsigt, da avisen beskrev, hvordan Claus og Mária Lopdrup, Assensvej 40, føler sig chikaneret af naboen i nummer 42, Bent Hansen.

Ifølge parret kulminerede 18 års uvenskab, da naboen tilsyneladende hældte plantegift eller lignende ind på deres grund, så stauder og en troldhassel gik ud.

Det fik Claus Lopdrup til at melde naboen til politiet for hærværk:

- Vi fik et havefirma til at se på jorden, og meldingen herfra er, at det ikke giver mening at plante nyt, før vi ved, hvad jorden er forurenet med, men det vil koste 25.000 kroner at få analyseret prøverne. Det synes vi er for mange penge at kaste i sagen, så vi sendte vores oplysninger videre til politiet, fortæller husejeren.

Politiet gik da også ind i sagen og hørte parterne:

- Men politiet har meddelt mig, at det dropper sagen på grund af bevisførelsen. Vores nabo har åbenbart nægtet det hele, og politiet mener altså ikke, det kan komme videre, siger Claus Lopdrup.