Naboernes ønske: Drop langt og højt boligbyggeri

Ringe: I sommers blev bygningerne på Algade 62-64 jævnet med jorden efter at have stået tomme i flere år grundet Nærkøbs konkurs.

I slutningen af 2018 besluttede politikerne, at der skal være boliger frem for p-pladser på stedet, og det arbejde kommer nu et skridt videre.

Fire mulige boligscenarier på grunden er nemlig sendt i spil, og det er op til politikerne at pege på, hvordan der skal bygges. Det sker torsdag den 28. februar, når Teknik- og Miljøudvalget holder møde.

- Jeg har ikke hørt om, at der allerede er interesse for at købe grunden og bygge boliger, men det håber og tror jeg, der er, siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Søren Kristensen (V).

Det er op til Teknik- og Miljøudvalget at beslutte, hvilken placering og højde, der skal arbejdes videre med. Herefter udbydes grunden til salg, mens lokalplanen, som fastlægger detaljerne i et boligprojekt, skal laves i samarbejde med køberen af grunden.

- Så det er de overordnede rammer, vi lægger os fast på nu. Når der kommet et egentligt projekt, skal det til behandling i udvalget igen, og så er det jo kommunalbestyrelsen, der sender det i høring, forklarer Søren Kristensen.