Brobyværk/Nr. Broby: Onsdag morgen omkom en 63-årig mand fra lokalområdet, da han mistede herredømmet over sin bil i et sving på Bøgebjergvej/Faaborgvej mellem Brobyværk og Nr. Broby og kolliderede med en modkørende traktor.

Politiet oplyser, at manden døde på stedet, og at det glatte føre højst sandsynligt var en klart medvirkende årsag til dødsulykken. Men det er langt fra første gang, at der sker uheld på stedet, lyder det fra naboer, som onsdag morgen blev vidner til dødsulykken.

- Det er et farligt sving, og der køres stærkt på strækningen. Det gør der, og for nogle år siden var der også en, der blev dræbt her, siger Steen Skov Madsen, der bor små 100 meter fra svinget.

- Det sagde bare bum, og det var som om, at hele huset rystede. Jeg løb derned, men der var allerede folk til at hjælpe, og der var ringet 112, så jeg gik tilbage igen, siger naboen.

På den anden side af vejen har Inger og Erik Rasmussen boet i 20 år. De har blandt andet oplevet, at biler er havnet i deres stendige lige ud til vejen.

- Tidligere var det meget ofte, at der skete noget i det her sving. Ikke hver måned, men meget tit, siger Inger Rasmussen, som, heldigvis, i en længere periode har været forskånet for alvorlige færdselsuheld lige uden for vinduet.

Lige indtil onsdag morgen. Erik Rasmussen hørte ulykken ske.

- Jeg var halvvågen og kunne høre traktoren køre forbi, og den kørte stærkt. Bilen må være blevet klemt mellem traktoren og autoværnet, bemærker Erik Rasmussen.