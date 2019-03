Når samtalen bliver svær: Lena hjælper til, så du ikke kun hører det negative

Bisidderne er et frivilligt bisiddernetværk i Faaborg-Midtfyn Kommune. Selvom det var meningen, at Bisidderne skulle dække hele kommunen, kan de kun dække det midtfynske område, da der mangler bisiddere i Faaborg. Bliv en del af Bisidderne, lyder opfordringen fra 64-årige Lena Rue fra Ringe, der er en af de fire bisiddere i netværket.

- Det er fuldstændigt frivilligt og ulønnet, men jeg får alligevel meget ud af det - det er utroligt spændende at hjælpe nogle, der har brug for hjælp, siger hun.

- Jeg vidste ikke, at der var noget, der hed Bisidderne, men hun sagde, det da lige måtte være noget for mig, siger hun.

Faaborg-Midtfyn: 64-årige Lena Rue gik på efterløn for tre år siden, og savnede derfor noget nyt at kaste sit hjerte over. Derfor opsøgte hun Frivilligcenter & Selvhjælp Midtfyn i Ringe, for at høre, om de kunne bruge hendes hjælp.

Det er rart at have et par ekstra ører med til at forstå og huske, hvad der bliver sagt. Når man sidder i en svær samtale, så hører man altid kun det negative, og kan ikke høre, når der bliver sagt noget positivt bagefter - det er det, vi hjælper dem med at høre.

Bisidderne i Faaborg-Midtfyn Kommune har til huse i Friviligcenter & Selvhjælp Midtfyn i Ringe. Bisidderne er et uvildigt- og frivilligt bisiddernetværk i Faaborg-Midtfyn Kommune, der tager med borgere til svære samtaler. Hvis man har lyst til at blive en del af Bisidderne, eller har brug for en bisidder, kan man kontakte Bisidderne på tlf.: 50 50 46 18.

Hjælper i den svære samtale

- Det kan være frygtindgydende at komme ind til et møde, hvor de måske sidder fem mennesker rundt om bordet, og så kun en selv. Så kan man godt blive nervøs og have svært ved at redegøre for de synspunkter, man har - det kan vi også hjælpe med.

Lena Rue husker særligt en episode, hvor hun var bisidder for en mand, der skulle til møde på jobcenteret.

- Han var en hidsig mand, der skulle have hjælp til at styre sit temperament. Vi aftalte, at jeg skulle lægge en hånd på hans arm, hvis han blev for hidsig under samtalen på jobcenteret - det virkede rigtig godt, siger hun.