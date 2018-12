Ringe: - Hvad laver gravsten på det sted?

Sådan lød det for nylig i en henvendelse til avisen fra en læser, som på en gåtur ad en grussti mellem Bygmestervej og butikken Land & Fritid på Østre Ringvej havde lagt mærke til en stribe gravsten i jorden ved et levende hegn.

Hvordan gravstenene er havnet i hegnet nær den offentlige sti, er dog ikke så ligetil at få opklaret.

Butikschefen for DLG/Land & Fritid, Uffe Jørgensen, var ikke klar over, at stenene lå der, da avisen kontaktede ham. Men han gætter på, at gravstenene nok er kommet til syne i forbindelse, at noget af det levende hegn blev fjernet tilbage i foråret.

Hvor gravstenene stammer står ikke klart, og kirkegårdslederen ved Ringe Kirke kan heller ikke komme med en forklaring. Til gengæld vil hun gerne fortælle, hvad der er normal praksis, når gamle gravsten skal bortskaffes.

- Når et gravsted udløber, kan de pårørende enten få stenen med hjem, eller også beholder vi den for at fjerne inskriptioner, hvorefter den enten bliver genbrugt hos en stenhugger, eller som i de fleste tilfælde bliver de kørt til knusning, fortæller kirkegårdsleder Bente Vestergaard Nielsen.