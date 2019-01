Mysteriet om gravsten: Tidligere kirkegårdsleder kan have svaret

Ringe: Mysteriet om seks gravstene, som pludselig kom til syne i et levende hegn mellem Østre Ringvej og Bygmestervej kan være kommet et skridt nærmere en opklaring.

I hvert fald har Helmuth Nielsen, tidligere kirkegårdsleder ved Ringe Kirke, et bud.

I en kommentar på Fyens.dk og i en mail til avisen skriver han:

"De gamle gravsten, der er fundet ved Bygmestervej i Ringe, stammer fra en stenhugger Hansen i Østergade i Ringe. Han have et stykke jord der, hvor han opbevarede gravsten fra sløjfede grave", lyder det fra Helmuth Nielsen, der tilføjer, at han har sin viden fra en anden kirkegårdsleder - nemlig Hans Larsen.

Gravstenene er kommet til syne i forbindelse med, at det levende hegn er skåret ned. Gravsten bliver tilbudt pårørende, når et gravsted udløber. Ønsker de ikke at beholde stenen, bliver den i de fleste tilfælde kørt til knusning. Hvorfor det ikke er sket med disse sten, det er stadig en gåde.

"Disse sten er nok blevet glemt, da pladsen blev ryddet for efterhånden en del år siden", lyder det fra Helmuth Nielsen, som mener, at det skete en gang i halvfjerdserne.