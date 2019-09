Musikstationen blev begavet med penge til vigtigt udstyr

To gange 10.000 kroner gør det muligt at købe møbler, udsmykning og scenelys til spillestedet Musikstationen.

Ringe: Musikstationen kunne forleden tage imod et par meget velkomne gæster på scenen. Dagen bød nemlig på en gaveregn over spillestedet.

Fra Danske Bank kom Lars Hansen med 10.000 kroner til foreningen "Liv i Stationen" - og han deltog ved samme lejlighed for anden gang som en veloplagt del af betjeningen i baren.

Fra den nu nedlagte forening "Musik i Centrum" kom Torben Jørgensen, Jørgen Jørgensen og Jeppe Vallentin og overrakte 10.000 kroner til Musikstationen.

Foreningen er dybt taknemmelig for donationerne, som både giver energi til de mange timers frivilligt arbejde, og som giver mulighed for at realisere nogle af foreningens mange drømme, lyder det fra Musikstationens Hans Henrik Pedersen.