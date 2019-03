Ringe: For 10. gang hopper elever fra Faaborg-Midtfyn Musikskole på tourbussen for at tage på Skolekoncert-tour 2019.

Det sker i uge 11, og Tour-bussen kommer forbi følgende skoler:

Mandag 11. marts 9.00-9.45: Haastrup Friskole. 10.45-11.30: Brahesminde Skole - Horne. 12.30-13.15: Øhavsskolen - Uglen.

Tirsdag 12. marts 8.45-9.30: Espe Skole. 10.30-11.15: Nordagerskolen 12.30-13.15: Tingagerskolen.

Onsdag 13. marts 8.30-9.15: Brobyskolerne. A.V. skole 10.30-11.15: Nr. Broby Friskole 12.30-13.15: Brobyskolerne - Pontoppidan.

Torsdag 14. marts 8.35-9.20: Trunderup Friskole. 10.30-11.15: Gislev Friskole 12.30-13.15: Tre Ege Ryslinge.

Fredag 15. marts 8.40-9.25: Broskolen - Rolfsted 10.20-11.05: Carl Nielsen skolen 12.05-12.50: Nr. Lyndelse Friskole.

Der er tilmelding til Faaborg-Midtfyn Musikskoles sæson 2019-20. Man kan få mere information på www.musikskolen.fmk.dk eller til skolens kontor telefon 7253 8360.