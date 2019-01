Faaborg: Onsdag 23. januar kl. 14.30 indbyder Faaborg Pensionistforening til en underholdende eftermiddag i Det Gamle Bibliotek i Grønnegade 44. Her kommer Dagmar Winther og Kenneth Degnbol for bl.a. at underholde med den gamle Kaj Normann Andersen-vise "Den dejligste vise i verden". Foruden underholdning serveres der kaffe og brød til en pris på 30 kroner. Husk kop, tallerken og teske. /exp