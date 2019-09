Musikalsk legestue for kommende børnehaveklassebørn

Årslev: Carl Nielsen Skolen afholder en musikalsk legestue for de kommende skolebørn i september og oktober for børn, der bor i skoledistriktet.

Skolen afholder det i samarbejde med børnehaven Symfonien og børnehaven Nr. Lyndelse.

Tanken er at invitere til leg, musik og madpakkespisning i skolens fritidsordning Toppen. Musikken vil skolens musiklærere Berit Find og Anette Lynghøj tage sig af. De har tidligere erfaringer med musik og børn i børnehavealderen.

Formålet er at introducere en musikalsk tilgang til det at gå i skole, samt, for de interesserede, en mulighed for at se og kende lidt til skolen.

Musikken vil foregå i Carl Nielsen Salen på skolen kl. 10-10.35. Leg og madpakkespisning i skolens SFO-lokaler/Toppen kl. 10.35-12.

Det finder sted 17. og 24. september samt 1. oktober. Der vil også være afslutningskoncert tirsdag 1. oktober kl. 17-18, hvor forældre og bedsteforældre inviteres med.