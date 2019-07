Museum beder om hjælp: Container med potteskår og værdifulde jordprøver stjålet fra udgravning

Årslev: - Det var ikke lige sådan en mandag morgen, man havde brug for. Det er bare så ærgerligt, for det er ikke som sådan noget, der har nogen materiel værdi, men det har stor kulturhistorisk værdi, og det har værdi for os.

Sådan lyder reaktionen fra arkæolog Nina Boutrup, efter at hun mandag morgen mødte ind på Øhavsmuseets udgravning på Møllegårdsvænget i Årslev, hvor hun sammen med sine kolleger kunne konstatere, at en af museets containere var blevet stjålet i weekendens løb.

Museets arkæologer brugte den omtalte container til opbevaring af grej og værktøj, men containeren indeholdt også jordprøver og potteskår.

- Vi er ved at udgrave en større boplads og gravplads fra romersk jernalder, og der er blandt andet tale om nogle potteskår fra nogle grave herude. Jordprøverne bruger vi til kulstof 14-analyser (til at fastslå, hvor gamle fundene er, red.), og derfor har de stor værdi for os, siger Nina Boutrup.

De fund, arkæologerne får gravet frem af jorden, bliver løbende indleveret til museet, men de fund, der nu er blevet stjålet, skulle ligge i containeren frem til fredag, hvor folkene går på sommerferie. Øhavsmuseet understreger i en pressemeddelse om tyveriet, at prøverne ingen værdi har for udenforstående. Hvis arkæologet f.eks. finder guld under en udgravning, så vil det aldrig blive opbevaret i en container ved udgravningsstedet.

Nina Boutrup anslår, at den stjålne container er omkring to gange tre meter, og den har hjul, så den kan flyttes ved hjælp af et anhængertræk.

Containeren har nummerpladen NY9026.

Har man oplysninger i sagen, hører Øhavsmuseet gerne om det på telefonummer 63612000.

Tyveriet er meldt til politiet, oplyser museet.