Mulig børnelokker på spil på Fyn: Flere børn forsøgt lokket med slik

Midtfyn/Odense/Bogense: Fyns Politi har mistanke om, at en mandlig børnelokker er på spil på Fyn. Det kommer efter tre anmeldelser i de seneste par dage, hvor børn fra 10 år og ned er blevet antastet af en mand og forsøgt lokket - blandt andet med slik - til at følge med ham.

Det oplyser politikommissær ved Fyns Politi, Carsten Dichmann. Ifølge ham er der flere ting, der der tyder på, at det er den samme mand, der er på spil.

- Vi har tre episoder, som vi har mistanke om hænger sammen. At vi tror, der er en rød tråd, skyldes dels, at vi har episoder så tæt på hinanden, og at der i de to tilfælde er blevet tilbudt slik, og så er det ud fra et signalement af en gerningsmand, forklarer Carsten Dichmann, som dog ikke på nuværende tidspunkt ønsker at oplyse yderligere om den mulige gerningsmand.

Den ene episode fandt sted i Allested-Vejle torsdag eftermiddag, hvor en dreng blev tilbudt slik af en mand. Da drengen afslog og løb, fulgte manden angiveligt efter. Onsdag ved middagstid blev en pige på Bogense Skole antastet af en mand, som tilbød hende at komme med ud og bowle.

Den sidste episode fandt sted torsdag morgen klokken 8.09 ved Holluf Pile Skole, hvor en pige på vej til skole blev tilbudt slik af en mand. Her søgte hun hurtigt hen til en ældre elev og fulgtes med ham til skolen.

- Vi tager det meget alvorligt, når vi har sådan tre sager. Vi har at gøre med en gerningsmand, der har været rundt, og vi kan ikke udelukke, at han også kan komme flere steder - uden at vi skal jage en skræk i folk. Men det er ikke hverdagskost, at en mand på 50-55 år standser små børn og tilbyder dem slik, siger Carsten Dichmann.

Politiet har derfor rettet henvendelse til skolelederne på de tre skoler og fortalt dem om anmeldelserne. De er blevet bedt om at orientere bredt ud, så alle forældre er orienteret.

- Vi er nødt til at rette henvendelser til skolerne om det her, uden at vi skal male fanden på væggen, siger politikommissæren, som også er blevet direkte kontaktperson for skolerne.

- Vi er klar over, at det kan skabe utryghed derude, og derfor vil vi forsøge at være synlige i områderne. Og i næste uge vil vi forsøge at få vores mobile enhed ud for at at kunne vejlede, siger Carsten Dichmann.

Han opfordrer blandt andet til, at forældre taler med deres børn om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver antastet af en fremmed. Desuden opfordrer han til, at man følges med andre og tager kontakt til voksne, hvis man får henvendelser og aldrig går med nogen, man ikke kender.

- Hvis der er tale om en misforståelse, og manden ikke har haft onde hensigter, så er meget vigtigt, at han henvender sig til Fyns Politi, så vi kan få lukket den her ned, siger Carsten Dichmann.

Har man oplysninger i de tre sager, så vil politiet meget gerne høre om det. Man kan ringe på telefon 114.