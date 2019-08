Fyns Politi bekræfter, at man har modtaget en anmeldelse om, at to piger tirsdag eftermiddag blev forsøgt lokket med af en mand i 40'erne. Det skete i Nr. Broby.

Nr. Broby: En mulig børnelokker var tirsdag eftermiddag på spil i Nr. Broby.

Her blev to piger i otteårs-alderen angiveligt forsøgt lokket ind i en varebil af en mand. Det var på Krogsgårdsvej, hvor børnene flere gange blev tilbudt slik, men de to piger handlede helt, som de skulle og takkede nej.

Pigerne løb hjem. Efterfølgende blev forældre til børn på Brobyskolerne orienteret af skoleleder Søren Hillers.

- Jeg har sendt en mail ud til alle forældre, da jeg blev gjort opmærksom på det. Det var en forældre, som sendte mig en mail, og så orienterede jeg alle om, at to piger havde følt sig utrygge, da de blev antastet af den her mand, forklarer Søren Hillers.

Den mail er blevet delt på Facebook. Det samme er den ene piges mors opslag, hvor hun fortæller om episoden.

En lignende episode fandt sted i december 2018 i Allested-Vejle. Her blev en dreng forsøgt lokket med slik til at følge med en mand. Dengang var skolen i dialog med politiet om, hvad man skulle gøre. I forbindelse med den seneste episode har der ikke været kontakt mellem skolen og politiet.

- Der, hvor det har givet mening, har lærerne taget det op i klasserne. Det er der, hvor det har fyldt noget for børnene, siger Søren Hillers, som i mailen til forældrene opfordrer til, at man tager en snak med sine børn om, at man aldrig tager med en fremmed person.

Kommunikationsrådgiver hos Fyns Politi, Charlotte Nyborg, bekræfter, at der ligger en anmeldelse om, at to piger er blevet tilbudt slik af en mand i 40'erne. Han var kørende i en hvid varebil.