Faaborg: Fredag den 21. juni kl. 19.30 stiller Helios-Teatret om til Opéra National i Paris, hvorfra Mozarts opera "Don Giovanni" transmitteres direkte, og det giver en ganske særlig oplevelse i biografens mørke, når Helios-Teatrets operapublikum får lejlighed til at mærke stemningen i Pariseroperaen på allernærmeste hold.

Vi kender alle historien om alletiders største forfører, men hvad er det, der driver Don Giovanni til at forføre, undertvinge og erobre den ene kvinde efter den anden, ivrigt og med kold ligegyldighed, som et rovdyr, der sikrer sit bytte? Med Ivo van Hoves dramatiske iscenesættelser af operaer er man sikker på en oplevelse ud over det sædvanlige. Ivo van Hove er en af de mest indflydelsesrige og trendsættende instruktører inden for moderne teater og opera.

I denne udgave skal publikum blandt andet opleve danske Elsa Dreisig som Zerlina, et ungt talent på vej til de store scener. Det er Étienne Dupuis der synger Don Juan, og med Jacquelyn Wagner som Donna Anna er vi garanteret en stor dramatisk oplevelse.

Operaen blev uropført i Prag i 1878, og havde sin første opførelse i Danmark på Det Kgl. Teater i 1807.

"Don Giovanni" er nummer ti på listen over de mest opførte operaer verden over.

Operaen er baseret på legenderne om Don Giovanni, en fiktiv libertiner og forfører. Mozart selv betegnede operaen som dramma giocoso (spøgefuldt drama, opera buffa), lavet som en blanding af seriøse og komiske handlinger, blandet med komedie, melodrama og overnaturlige elementer.

En pausedrink er som altid inkluderet i billetprisen.