Svanninge Bakker: Arbejdet med at etablere bæredygtig mountainbiking i Svanninge Bakker, kan nu gå i gang. Det fremgår af det seneste bestyrelses-referat fra I/S Naturturisme. Sekretariatet har fået fundraiset 1,14 mio. kroner, så et projekt, der handler om at skille moutainbikerne fra de øvrige brugere af naturområdet, kan realiseres. Det sker ved at etablere et særligt mountainbikespor. Projektet skabes i tæt samarbejde med Naturstyrelsen, der er lodsejer, samt Faaborg-Midtfyn Kommune.