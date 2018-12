Motionsløb inden festaftenen: Nytårsraketten skydes af for 9. gang

Ringe: For 9. år i træk bliver det muligt med en frisk løbetur i selskab med mange andre, inden nytårsaften skal fejres.

"Nytårsraketten" hedder løbet, som triatlonafdelingen i Ringe Svømme-Klub står bag, og hvor startskuddet lyder den 31. december klokken 11.

Alle har mulighed for at være med, idet der tilbydes ruter på 2,5 kilometer, fem kilometer og 10 kilometer. Der er start og mål ved Midtfyns Fritidscenter, og der løbes på en rundstrækning på stierne i den nordlige del af Ringe. Turen går forbi Ringe Sø, nedenfor gymnasiet, forbi boldbanerne og tilbage til fritidscentret.

Før løbet er der mulighed for at deltage i fælles opvarmning samt få en kop kaffe, og efter løbet er der juice fra Rynkeby - samt champagne og kransekage til alle. Desuden er der præmier til de hurtigste børn og voksne på alle distancer.

Der lukkes for online tilmelding den 29. december kl. 23.59, og det koster 100 kroner for voksne og 60 kroner for børn under 15 år. Man kan også tilmelde sig på dagen fra klokken kl. 9 og til kl. 10.30. Så koster det 120 for voksne og 80 kroner for børn.

Link til online-tilmelding kan findes på svømmeklubbens hjemmeside www.rsksvoem.dk, og 100 har allerede meldt sig til.