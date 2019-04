Brobyværk: 365 ryttere trampede søndag den fynske cykelmotion-sæson i gang, da de satte af fra Pontoppidanskolen i Brobyværk ved Pedaltramps forårsklassiker.

Det var 29. gang, at klubben afviklede løbet, og deltagerne er tilsyneladende blevet mere hårdføre over tid. I hvert fald er det større interesse for ruten Stjerne Lede, en svedetur på 120 km. Omkring hver fjerde af deltagerne meldte til start på den længste tur. Den korteste var på 25 km.

Patrick Terp, Cykel Motion Odense, snuppede en mellemdistance på 60 km.

- Det er i dag sæsonen rigtig går i gang, herefter er der løb hver weekend. Stjernetramp er et løb, jeg har set frem til, for man finder lige ud af, hvor man ligger formmæssigt, og så er det bare fedt at komme i gang, siger den 26-årige HF-studerende.

Formand for Pedeltramp Hans Kristensen melder om et løb uden uheld og masser af godt humør under forårssolen.

Han kunne godt have ønsket sig lidt flere deltage:

- Tidligere har vi været oppe på 6-700 og kunne trække deltagere fra andre steder end Fyn, men i år har deltagerne næsten uden undtagelse været fynboer. Jeg tror, faldet i deltagerantallet hænger sammen med, at vi er blevet mange om buddet inden for alle mulige motionsgrene, og man kan hurtigt komme til at bruge mange penge, hvis man deltager i løb hver eller hver anden weekend, siger han.

Det koster 190 kr. for den dyreste deltagelse, altså den lange rute i Pedeltramp, for så følger der også en god portion suppe med efter strabadserne.