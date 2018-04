Studerende vil med sit speciale undersøge, hvordan borgerne i Nr. Broby gør brug af de bynære naturområder langs Odense Å. Men det kniber for ham at få nok besvarelser.

Nr. Broby: Vil naturelskerne ikke komme til naturen, hvor den findes, så må naturen komme til dem. Den lidt firkantede omskrivning af en gammel talemåde siger noget om, hvad Morten Storgaards universitets-speciale kan bruges til.

Han er i gang med kandidatgraden i naturforvaltning på Københavns Universitet og afleverer til august et speciale, hvor han vil undersøge, hvordan folk i Nr. Broby bruger naturen i deres nærmeste omegn. Den er der med de beskyttede vådområder omkring Odense Å nemlig rigtig meget af.

Træffetider Morten Storgaard træffes på Nr. Broby Bibliotek hver dag i den kommende uge, hvor han svarer på spørgsmål eller giver en håndsrækning med udfyldelse af det digitale spørgeskema.Mandag 2. april klokken 7-15.



Tirsdag 3. april klokken 7-15.



Onsdag 4. april klokken 7-15 og 19-20.



Torsdag 5. april klokken 7-15 og 19-20.



Fredag 6. april klokken 7-15 og 19-20.

Den anden grund til, at Morten Storgaard laver feltstudie i Nr. Broby er, at han to gange under sin bacheloruddannelse som have-/parkingeniør var i praktik i Faaborg-Midtfyn Kommune, og praktikstedet kan måske gøre brug af hans speciale.

- Min foreløbige undersøgelse peger i retning af, at borgerne opsøger naturen inde i byen, f.eks. nær præstegården og ved boldbanerne. Holder det stik, vil jeg undersøge, hvordan man kan hæve biodiversiteten på de lokaliteter, så man får en større naturoplevelse. Langs åen kan man godt gøre noget, men det er måske sværere med boldbanerne, forklarer Morten Storgaard.

Hans anbefalinger er måske lige til at skrive af og genbruge i forbindelse med den områdefornyelse, som Faaborg-Midtfyn Kommune vil lave i Nr. Broby og Brobyværk.

Men Morten Storgaards materiale er tyndt. Det er han klar over. Selv om han har omdelt 736 flyers og i flere facebookgrupper opfordret byens borgere til at fortælle ham om deres naturoplevelser i lokalområdet, har han foreløbig kun fået 40 besvarelser. Det er næppe nok til at bygge et speciale på.

Grunden kan være, at mange simpelthen står af på det tekniske. Spørgeskemaet ligger på nettet og kan synes uoverskueligt at gå i gang med. Derfor vil Morten Storgaard, der holder påskeferie hos familien i Vissenbjerg, bruge den kommende uge på at hjælpe alle, der gerne vil bidrage til undersøgelsen, med at komme gennem skemaet. Han sidder klar på biblioteket i Nr. Broby fra mandag til fredag.

- Derefter tager jeg op med min vejleder, om vi har nok besvarelser til at bygge specialet på, siger Morten Storgaard.

- Du spørger blandt andet om folk har observeret flagermus i Nr. Broby. Hvorfor det?

- Fordi flagermus er en god indikator for gode, økologiske forhold. Man får hurtigt et fingerpeg om naturens tilstand, forklarer Morten Storgaard, der kan konstatere, at nattens flyver deler vandene.

- Nogle mener, at de er nyttedyr, andre er ligeglade med dem, mens en tredje gruppe opfatter flagermus som direkte skadedyr. Jeg kan måske også godt forstå, at man ikke er så begejstret, hvis de holder til på ens loft og skider ned ad gavlen, men de er altså totalt fredet, bemærker den kommende naturforvalter, der ser Miljøstyrelsens flytning til Odense som en kærkommen mulighed for et fremtidigt job på hjemegnen.