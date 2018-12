Vester Aaby: For et par dage siden kunne vi fortælle om fem friske Faaborg-kvinder, der gik sammen og brugte en hel dag på at bage småkager til de gamle på plejehjemmet Prices Have Centeret i Faaborg.

Nu kan vi fortælle en lignende historie fra plejehjemmet Lysbjergparken i Vester Aaby. Og denne gang er det selve juleaften - og ikke mindst andestegen - der er på spil.

- Egentlig var det meningen, at de gamle skulle have haft smørrebrød juleaften. Men jeg synes, det er synd, at de skal sidde og gnave en rullepølse i sig på en højtid, hvor vi alle skal være glade. Der sidder måske en gammel mand på 85 år, som ikke er her næste år. Hvorfor skal han ikke opleve at få rigtig andesteg for sidste gang, spørger 45-årige Morten Andersen fra Aastrup.

Hans mor arbejder på plejehjemmet, og da hun spurgte, om han ikke havde lyst til at komme og hjælpe som frivillig juleaften, sagde han straks ja.

- Så nu kommer jeg og sørger for, at maden står på bordet, når alle beboerne samles i dagcenteret. Og når vi så er færdige med at holde juleaften, rydder jeg det hele væk og pakker køkkenet sammen, så plejerne kan koncentrere sig om at få beboerne lagt i seng, fortæller Morten Andersen.