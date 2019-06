Pladsen er trang ved og omkring Tre Ege Skolen, og det skaber utryghed om morgenen. Nu bliver trafikforholdene ved skolen gjort bedre.

Ryslinge: Busser med elever og forældre i bil tilsat cyklende børn - blandt parkerede biler. Det er ofte billedet ved Tre Ege Skolen om morgenen, hvor trafikanterne også skal tage højde for parkerede biler på og omkring Hesselhavevej. Men nu bliver der gjort noget for at komme den stigende utryghed på skolevejen til livs. Øverst på kommunens liste over trafiksikkerhedsforbedringer står nemlig projektet i Ryslinge, og det skal der gøres noget ved allerede i indeværende år, fastslår formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Søren Kristensen (V). - Vi skal have lavet noget ved skolen i Ryslinge. Det er en indmelding, der er kommet i år, og det projekt får det største beløb, og så må vi håbe, at det rækker. Der har været flere henvendelser om, at der var utryghed, og den popper op som nummer et, selv om den ikke var med på listen sidste år, forklarer udvalgsformanden. - Det er sådan, det kører, for vi har nogle vilkår, som vi vægter højest. Det er uheld, og tryghed og omkring skoler, og det her er så et godt eksempel på det, tilføjer han.

Busser, biler, cyklende og gående. Den store mængde trafik ved Tre Ege Skolen skaber bekymring hos mange - også naboerne til skolen. Foto: René Johansen

Skoleleder jubler Skolelederen på Tre Ege Skolen, Hanne Rygaard, kan godt nikke genkendende til trafikkaoset. - Det har været kaotisk længe. Vi har både børnehave og skole, og om morgenen er der mange forældre i bil, som skal aflevere, og der er busser, for der kommer elever fra Gislev. - Så vi har bedt om, at der kommer bedre parkeringsforhold. Også sådan helt praktisk i forhold til vores ansatte, for at de overhovedet kan få en plads og ikke bare smider bilen, siger Hanne Rygaard, som kalder det fantastisk, at der nu sættes gang i trafiksikkerhedsprojektet. Foruden skolen er det også beboere på Hesselhavevej, der har påpeget trafikale forhold, hvor biler bliver parkeret - også ulovligt - på vejen på grund af manglende kapacitet. - Vi vil gerne have eleverne til at cykle til skole, og jo flere der cykler, des bedre er det. Der er rigtig gode muligheder for at cykle til skole, når man kommer fra Gråbjergvej. Men hvis man skal have sine børn cyklende på Hesselhavevej, så kan jeg godt forstå, hvis man ikke lige synes, at det er super fedt, mener skolelederen.

Skoleleder Hanne Rygaard glæder sig over, at der nu sættes gang i forbedringer ved skolen i Ryslinge. Arkivfoto: Nils Mogensen Svalebøg

Rækker ikke langt 13 projekter indeholder prioriteringslisten for 2019, og som udvalgspolitikerne forleden fik lagt foran sig. Pengene rækker dog ikke langt i denne ombæring, og det skyldes, at man fra kommunens side allerede har sat gang i to store cykelstiprojekter. - Vi har forlods konteret 3,5 millioner kroner til Nr. Broby-Brobyværk cykelstien og Millinge-stien, og da vi har gjort det, så er der kun 800.000 kroner tilbage i puljen. Af dem bruger vi halvdelen til forbedringer på fire lokaliteter, og den anden halvdel er en slags buffer, som skal bruges til mindre tiltag og trafikmålinger, siger Søren Kristensen og tilføjer, at det er forvaltningen, der kan disponere over resten af puljen. - Det vil være dejligt, hvis vi havde flere penge, for der er en meget lang liste med ønsker. Men det har vi ikke, så vi må alle passe på hinanden derude, opfordrer udvalgsformanden. Det er endnu ikke besluttet, hvad der skal laves af trafikforbedringer ved Tre Ege Skolen. Det skal man finde ud af i samarbejde med skolen og beboere.

Bedre p-forhold på selve skolen ville løse en del af problemerne, mener skoleleder Hanne Rygaard. Foto: René Johansen