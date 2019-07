Monster-event i sejlklubben: 10 dage med EM i Europajolle

Faaborg Sejlklub er vært for EM i Europajolle, der sejles på Faaborg Fjord fra 11. til 20. juli. Et kæmpearrangement, der involverer 45 frivillige over en lang periode midt i ferietiden.

Faaborg: I sommeren 2017 var Faaborg Sejlklub vært for EM i OK-jolle. Nu er klubben igen vært for et europamesterskab: EM i Europajolle begynder torsdag 11. juli og fortsætter helt frem til lørdag 20. juli.

- EM for to år siden gav os jo lidt blod på tanden til at kaste os ud i sådan noget igen. Men det er vildt, at vi skal have folk på vandet 10 dage i træk. Det er en lang periode, næsten som at afvikle to stævner i forlængelse af hinanden, så det er en stor logistisk opgave at få den kabale til at gå op. Det er jo midt i ferietiden, men der er også mange af vores sejlere, der bruger deres ferie på det, siger Jakob Frost, formand for Faaborg Sejlklub.

Marianne Bløcher fra bestyrelsen fortæller, at klubben har 45 frivillige involveret med alt det praktiske under arrangementet.

Det er Europajolle-sejlerne i klasserne youth og masters, der skal dyste på Faaborg Fjord. Der deltager i alt 152 både. Heraf 113 i youth-klassen (op til 19 år) og 39 i masters-klassen (over 35 år for mænd og over år 33 for kvinder).

Mange af de unge sejlere vil have forældre og søskende med, så det bliver en større invasion af sejlerfamilier, Faaborg kan se frem til under EM.

Sejlerne fordeler sig på ni lande: Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Belgien, Frankrig, Polen, Spanien og Colombia.

Faaborg Sejlklub har selv to sejlere med, begge i youth-klassen: 14-årige Frederik Bløcher og 18-årige Marie Louise Harboe.