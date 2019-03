Møde mandag: Lokalpolitikere vil drøfte, hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune kan nå FN's verdensmål

På et åbent møde i kommunalbestyrelsen vil politikerne drøfte, hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune kan bidrage til, at FN's verdensmål nåes

- Vi vil gerne åbne endnu et vindue ind til det politiske rum, så borgerne tidligere i processen kan få indblik i de drøftelser, vi har i kommunalbestyrelsen, siger borgmester Hans Stavnsager (S) i en pressemeddelelse.

Da bliver der skrevet faaborg-midtfynsk kommunalbestyrelses-historie med en premiere på et nyt indslag på politikernes dagsorden, der hedder åbne tema-drøftelser.

Faaborg-Midtfyn: Hvordan kan Faaborg-Midtfyn Kommune være med til at realisere FN's 17 Verdensmål?

- Men som kommune er vi det politiske organ, der er tættest på borgernes hverdag. Derfor har vi selvfølgelig også en forpligtelse til at tænke verdensmålene ind i vores arbejde og beslutninger. Samtidig har mange borgere i forbindelse med den nye udviklings-strategi opfordret os til at tænke verdensmålene mere aktivt ind i kommunens arbejde, siger Hans Stavnsager.

Emnet for den første temadrøftelse er FN's Verdensmål. Nogle vil synes, at det ikke har noget med lokalpolitik at gøre.

Bæredygtigt og klima

Der vil i drøftelsen være særligt fokus på de af FN's verdensmål, som handler om klima og bæredygtighed.

Det skyldes, at der i hørings-processen til udviklings-strategien også kom en del ønsker om at styrke kommunens arbejde i forhold klima og bæredygtighed. Derfor kommer netop de seks verdensmål, der handler om det, til at være i centrum.

Hans Stavnsager ser frem til den åbne temadrøftelse, og hvad den fører med sig.

- Allerede i dag bidrager kommunen til at realisere FN's Verdensmål blandt andet inden for uddannelse og sundhed. Derfor kommer drøftelserne til at fokusere på de områder, hvor vi kan gøre mere.